Ariano Irpino: personale sanitario in isolamento, sospesa l’attività di Ginecologia

Reparto chiuso e personale medico in isolamento: son le conseguenze della positività riscontrata al ginecoloco che qualche giorno fa ha accompagnato la moglie in ospedale saltando il triage di protezione predisposto all’ingresso del “Frangipane” di Ariano Irpino.

Non è escluso che possano essere adottati provvedimenti nei confronti del ginecologo.

Centro di riabilitazione

Sono intanto stati effettuati intanto accertamenti anche per gli altri familiari del medico arianese: pare che una delle figlie sia impegnata nell’attività riabilitativa presso un centro di riabilitazione di Avellino.

Si attendono i risultati del tampone effettuato sulla giovane fisioterapista, nei giorni scorsi. La risposta è prevista per mercoledì.

C’è intanto forte preoccupazione tra terapisti e personale amministrativo del Centro di Riabilitazionedove l’attività attualmente è stata sospesa, in via precauzionale, per una massimma sanificazione. Preoccupazione ancora più elevata per i frequentatori del centro (in maggior parte bambini) e i loro familiari.

Intanto l’Asl di Avellino ha diramato il seguente comunicato stampa:

Al fine di assicurare il contenimento della diffusione del virus Covid-19 e alla luce della positività riscontrata sul primo tampone effettuato su un medico del P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino, l’Asl di Avellino ha disposto la sospensione delle attività e la sanificazione dell’UOC Ginecologia e Ostetricia della struttura ospedaliera.

Contestualmente il Servizio di Epidemiologia e Prevenzione ha disposto l’isolamento fiduciario del personale medico e sanitario impiegato nel reparto.

L’Asl di Avellino sta lavorando in queste ore al fine di riaprire il Pronto Soccorso, chiuso per carenza di personale, posto in isolamento a seguito dei contatti avuti con i due casi risultati positivi al primo tampone, per i quali si attende la conferma da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Si esorta tutta la cittadinanza ad osservare le prescrizioni previste dalla normativa nazionale e regionale e ad osservare corrette misure di prevenzione del contagio.

Preoccupazione ad Ariano

Nel pomeriggio odierno il Commissario Straordinario del Comune di Mercogliano, ha riunito il Centro Operativo Comunale cui hanno partecipato il capitano della Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino Annalisa Pomidoro e l’ispettore superiore Eugenio Ricciardi del locale

Commissariato Polstato.

Il dottori Onofrio Manzi e Gaetano Morrone del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL AV, hanno rappresentato lo stato attuale della situazione epidemiologica nel Comune di Ariano Irpino e segnatamente:

sono stati individuati 5 casi di positività al COVID 19, di cui uno asintomatico ed altri quattro che hanno richiesto ricovero ospedaliero, nonché individuate le persone che hanno avuto stretti contatti con i soggetti positivi, per le quali è stato disposto l’isolamento domiciliare fiduciario con

monitoraggio costante.

3

L’attuale evidenza epidemiologica del Comune di Ariano Irpino impone la più attenta osservanza delle disposizioni riassunte nell’avviso pubblicato

sul sito istituzionale del Comune di Ariano Irpino.

Occorre senso civico

Appare necessario appellarsi al senso civico- si legge nella nota del Comune di Ariano Irpino – affinchè vengano scrupolosamente rispettate tutte le norme comportamentali e di igiene ivi contenute. Confidando nei comportamenti responsabili si assicura la massima attenzione da parte del

Centro Operativo Comunale all’evolversi del fenomeno epidemiologico in ordine al quale sarà data la conseguente comunicazione e informazione.