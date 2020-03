Alto Calore, utenti in ansia per le bollette: ecco cosa fare

Chiusi in casa, senza l’arrivo del postino, tantissimi utenti dell’Alto Calore si stavano interrogando, in questi giorni: come posso fare per pagare la bolletta dell’acqua?

Chiamavano amici e parenti, cercavano il confronto, qualcuno asseriva: ma i pagamenti sono sospesi, non andare in ansia.

Qualche altro, consapevole dell’attuale situazione, mestamente ammetteva: “Per pagare e per morire c’è tempo. E poi chi verrà mai a staccarti l’utenza?”.

Rispetto a tali interrogativi, per fare abbassare il livello di ansia degli utenti, l’Alto Calore si è premurato di diffondere un comunicato ufficiale, facendo così registrare il ritorno della serenità in tante famiglie irpine.

Ecco il comunicato:

A causa della grave emergenza nazionale per il CORONAVIRUS che ha determinato il rallentamento di molti servizi, tra cui quello postale, Alto Calore Servizi comunica a tutti gli utenti che non hanno ricevuto la bolletta con scadenza 31 MARZO che possono richiederla ai nostri operatori telefonando ai numeri in calce o utilizzando i seguenti indirizzi mail: contatti@altocalore.it; direzione@pec.altocalore.it

800 215333 – 0825/794238 – 0825/794481 –0825/794587 – 0825/794255 – 0825/794430 – 0825/794276 – 0827/46644

Sicuramente qualcuno risponderà, ma c’è da domandarsi: come farà l’Alto Calore a fornire la bolletta visto che c’è il rallentamento dei servizi postali?