All’Ospedale Moscati di Avellino non ci sono più mascherine: attività sospese?

Una comunicazione interna che rappresenta un segnale di resa: non ci sono più mascherine.

A comunicarlo ai dirigenti delle varie unità operative, è la responsabile della Farmacia dell’Ospedale Moscati di Avellino.

Un segnale che conferma le difficoltà organizzative da parte di una azienda che tenta di darsi una immagine di eccellenza sanitaria non solo in Campania.

Senza mascherine, sarà difficile lavorare, da parte di personale medico e paramedico.

Si rischia la sospensione di alcune attività e soprattutto si offre una immagine di scarsa pianificazione.

Forse era stato fatto affidamento sulle donazioni trascurando di acquistarle?

Le mascherine possono mancare in farmacia, nei supermercati ma assolutamente non in un ospedale.

Ecco la nota.

Si attende la fornitura per la prossima settimana. Già, e adesso?

Intanto non è ancora noto come siano stati spesi i soldi delle donazioni da parte dei privati: tanta gente aveva dato solidarietà in modo tangibile, versando somme e fornendo addirittura materiale sanitario.