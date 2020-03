Allarme Coronavirus, l’Irpinia è la zona rossa del sud: un contagio ogni 2300 abitanti

Parlano i numeri e dicono che in Irpinia occorre intervenire in fretta.

Non c’è tempo da perdere tra polemiche e rinfacci, accuse ed elucubrazioni che rappresentano il nulla rispetto a quanto sta accadendo.

Ieri si sono registrati 7 nuovi contagi (un deceduto e 6 tamponi positivi) ma c’è poco da rallegrarsi perchè mancano i dati degli esami di laboratorio dei giorni scorsi:.

C’è arretrato nella lavorazione e i numeri non sono aggiornati rispetto alla realtà.

Soprattutto in Irpinia

I numero della provincia di Avellino dicono: 16 morti e 187 contagi . Qualcuno potrebbe osservare: cosa vuoi che siano rispetto alle migliaia di morti di altre province?

Sono troppi, perchè il rapporto va fatto con il numero di abitanti dell’intera provincia.

Quella di Avellino conta 423.506 abitanti e i contagi accertati sono 187.

E’ semplice fare una divisione e scoprire che in Irpinia c’è un contagio ogni 2300 abitanti.

Guardate nel grafico che segue come aumenta la curva del contagio, ogni giorno. C’è stata una impennata e, purtroppo, ancora altre se ne prevedono.

Nel sud dell’Italia, quella di Avellino è la provincia con il maggiore numero di contagi per abitante, al pari di quella di Crotone.

La classifica dell’Irpinia migliora se inseriamo pure le isole.

E allora troviamo che in Sicilia c’è Enna quale provincia con un numero maggiore di contagi per abitante rispetto a quella di Avellino.

In Sardegna c’è Sassari che ha un numero superiore rispetto all’Irpinia ma è una magra consolazione, questa.

Ben che vada, saremmo terzi o quarti in classifica ma in questa situazione nessuno vuole vincere lo scudetto: ci piacerebbe tanto essere in zona retrocessione, dove si trova ad esempio Benevento con appena 14 contagi.

In Campania siamo di gran lunga la provincia con più contagiati, rispetto alla popolazione residente.

Ecco il dato aggiornato alle ore 17,00 di ieri 26 marzo 2020 quando in Irpinia si registravano 180 contagi (ieri sera sono diventati 187).

Abbiamo utilizzato tale dato (180 contagi) per uniformità di comparazione.

Provincia di Avellino (423506 ab.)

Casi totali assoluti: 180 Ogni 10000 abitanti, ci sono 4.25 casi

Un caso ogni 2.353 abitanti

Provincia di Napoli (3107006 ab.)

Casi totali assoluti: 665 Ogni 10000 abitanti, ci sono 2.14 casi

Un caso ogni 4.682 abitanti

Provincia di Salerno (1104731 ab.)

Casi totali assoluti: 244 Ogni 10000 abitanti, ci sono 2.21 casi

Un caso ogni 4.527 abitanti

Provincia di Caserta (924166 ab.)

Casi totali assoluti: 177 Ogni 10000 abitanti, ci sono 1.92 casi

Un caso ogni 5.221 abitanti

Provincia di Benevento (279675 ab.)

Casi totali assoluti: 14 Ogni 10000 abitanti, ci sono 0.50 casi

Un caso ogni 19.976 abitanti

Percentuale bassa?

Ieri, rispetto al giorno precedente, l’aumento di contagi in Irpinia, in percentuale appare incoraggiante: solo l’8% ma c’è da dire che mancano i dati dei tamponi effettuati da diversi giorni, per i ritardi che si registrano nei laboratori affollati.

Quando verranno fuori i numeri degli esami arretrati, questo dato esploderà.

Nota a margine

Attraverso commenti e post su facebook molti lettori mettono in dubbio questi dati, ritenendoli falsi, diffusi per fare “terrorismo”.

Saranno utili e bene accetti commenti costruttivi ma accusare Irpinia Oggi di fare terrorismo, attraverso questi dati, significa essere deficienti.

I dati provengono dal Ministero della Salute. Chi vuole impegnare il proprio tempo potrà consultarli e verificare se il nostro è “procurato allarme” (come ha scritto qualche esperto in imbecillagine).

Leggere Irpinia Oggi non è un obbligo: non è previsto dal decreto del presidente del consiglio dei ministri. Quindi…

E’ informazione gratuita (figuriamoci se pagavate!)

Perciò evitate commenti attraverso cui possano emergere le vostre capacità intellettuali e di ragionamento. Leggete altro e basta.