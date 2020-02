Air Mobilità, c’è l’elenco degli operatori di esercizio ammessi alla prova pratica

Pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla prova selettiva pratica in merito al profilo “operatori di esercizio”.

Come avevamo previsto sono presenti tutti i dipendenti interinali attualmente in organico all’Air.

Ecco l’elenco

L’elenco è scritto in ordine alfabetico: bisognerà perciò attendere la fine delle prove per conoscere i punteggi ottenuti dai candidati.

Ricordiamo che gli interinali possono vantare titoli di merito, rispetto agli altri, dovuti ai punteggi calcolati per i giorni/mesi di servizio: dati che saranno valutati come titoli in virtù dei quali sicuramente si ritroveranno in una posizione di graduatoria migliore rispetto agli altri candidati.

Quello dell’attribuzione dei punti, in rapporto all’attività già svolta da parte degli interinali, è un criterio per tentare di stabilizzare questi lavoratori che sono stati inseriti in servizio con modalità di selezione diverse rispetto al rituale bando di concorso.

Gli altri candidati selezionati, quelli non interinali, in questo momento sperano di potere ottenere un posto di lavoro sulla scorta delle assicurazioni di personaggi specializzati nel creare facili illusioni.

Ricordiamo che le graduatorie nei concorsi pubblici valgono tre anni, quindi le speranze di essere assunti per questi altri sono veramente poche.

Poi, come si dice?, tutto può succedere.